Sboarina consegna la medaglia della città di Verona a 17 maestri del lavoro

Erano stati già decorati con la Stella al Merito conferita dal Presidente della Repubblica, ma oggi 3 febbraio 17 maestri del lavoro hanno ricevuto anche la medaglia della città di Verona, consegnata dal sindaco Federico Sboarina.

Durante la cerimonia in sala Arazzi, il primo cittadino si è complimentato, a nome della città e dell'amministrazione comunale, con tutti i lavoratori che nel corso della loro carriera si sono distinti per l'impegno e la professionalità dimostrata, diventando un esempio per tutti, soprattutto per le nuove generazioni e per quanti li hanno affiancati negli anni di lavoro.

Presenti alla cerimonia anche il vicepresidente nazionale della federazione maestri del lavoro d'Italia Renzo Pravisano e il console provinciale Sergio Bazerla.

I maestri del lavoro premiati sono: Daniele Accordini, Massimo Benetti, Franco Bottazzi, Giorgio Facciotti, Paolo De Togni, Claudio Gaioni, Paolo Gasparini, Adam Gavras, Alessandro Lanteri, Massimo Mantovani, Bruno Napolitano, Enrico Pasqualini, Daniele Pettene, Marco Quattrina, Ezio Sandroni, Giorgio Santi, Umberto Toscani.