Spray urticante spruzzato all'interno del Mc Donald's: evacuato il locale

Sono dovuti intervenire intorno alle ore 17.20 di oggi, venerdì 30 novembre, i sanitari del 118 nei pressi del Mc Donald's di corso Porta Nuova a Verona, a causa di una presunta intossicaizone da sostanza urticante. Gli operatori sono intervenuti con un'ambulanza ed un'automedica.

Stando alle primissime informazioni disponibili, la supposta intossicazione avrebbe coinvolto due persone, comunque in maniera leggera. È stato in ogni caso necessario attivare il protocollo di maxi emergenza per evacuazione del locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre al momento la situazione anche nel locale è tornata alla normalità.