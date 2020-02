Denunciato 25enne veronese trovato con una mazza da baseball nascosta nell'automobile

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, verso mezzanotte e mezza circa, in via Sant’Ambrogio nel Comune di Morgano in provincia di Treviso, i carabinieri della Stazione di Istrana riferiscono di aver denunciato in stato di libertà, per "porto di oggetti atti ad offendere", un 25enne della provincia di Verona.

Il giovane, secondo quanto riportato anche da TrevisoToday, si sarebbe trovato alla guida della sua autovettura e, dopo essere stato sottoposto a perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di una mazza da baseball. La mazza sarebbe stata custodita all'interno dell'abitacolo ed è stata poi sequestrata dai carabinieri intervenuti.