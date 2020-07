Maxifrode nella vendita di prodotti petroliferi, evasi 95 milioni di euro: perquisizioni a Verona

Più di 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri reparti del Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica patavina, nella mattinata di mercoledì hanno dato il via ad una serie di perquisizioni nelle province di Padova, Milano, Lodi, Verona, Roma, Terni, Napoli e Caserta, oltre a notificare il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, ritenute a capo di una associazione per delinquere dedita alle frodi fiscali nel campo della commercializzazione di carburante per autotrazione, con ordine di sequestro preventivo per 95 milioni di euro, pari all’IVA evasa su oltre 433 milioni incassati.

Sono state sequestrate anche decine di autobotti cariche di carburante.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa: seguiranno aggiornamenti.