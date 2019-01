Guardia di finanza, maxi sequestro di marijuana: 61enne veronese arrestato

La guardia di finanza di Mantova ha sequestrato una vasta piantagione di marijuana ed arrestato un uomo di origini veronesi di 61 anni, residente nella provincia mantovana dall'inizio degli anni '90. All'interno della sua casa di Bagnolo San Vito, infatti, l'uomo aveva organizzato su larga scala la coltivazione e produzione di marijuana.

I militari della finanza hanno scoperto ben quattro ampie serre in una cascina, dove erano stati allestiti un sofisticato impianto di areazione e delle potenti luci per favorire la coltivazione delle piante di marijuana. La guardia di finanza ha inoltre rinvenuto all'interno di un'auto un doppio fondo nel vano airbag, molto probabilmente il nascondiglio impiegato dall'uomo per trasportare la droga in caso di bisogno.

In totale sono state sequestrate ben 316 piante che, complessivamente, avrebbero potuto produrre circa 60 chili di sostanza stupefacente.