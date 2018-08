Da San Giovanni Lupatoto a Nogara, maxi lavoro dei pompieri a causa del maltempo

Dalle ore 6 di oggi, giovedì 2 agosto, i vigili del fuoco sono stati impegnati a fronteggiare gli esiti di un episodio di maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Verona. A seguito di un'attività temporalesca, sono state molte infatti le richieste di soccorso e gli interventi delle squadre di pompieri su tutto il territorio.

In particolare due equipaggi sono intervenuti sulla superstrada transpolesana SS434 a San Giovanni Lupatoto, dove si sono allagati il lungo sottopasso e un'altra zona poco distante: numerosi i veicoli bloccati nell'acqua che, caduta copiosa, aveva invaso le parti più basse dell'importante arteria.

Con l'ausilio di Polstrada, Guardia di finanza e Polizia locale la circolazione è stata modificata ed è stato possibile liberare le auto dagli invasi creatisi ed in alcune ore ripristinare la viabilità congestionata dall'evento.

Il fronte temporalesco ha causato danni anche nella zona di Nogara, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per numerosi scantinati allagati, e a Bardolino, dove si è sviluppato un incendio ad una lavatrice all'interno di un'abitazione.

Sottopasso allagato, D'Arienzo: "ANAS fa finta di nulla?"

«Ancora una volta è bastata un po' di acqua in più e il sottopasso a S. Giovanni Lupatoto sulla Statale 434 è diventato impraticabile. - constata in modo polemico il senatore veronese del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo - Ormai ogni commento è superfluo. Non sono qui a cercare responsabilità, è sempre l'ora della soluzione definitiva di quel disagio. L'Anas continua a far finta di nulla? Ha agito e non è servito? Ha una soluzione e non ci sono i fondi? Verona ha bisogno di sapere perché quel problema da anni non si riesce a risolvere. Non credo bastino più le interrogazioni parlamentari».

«La Commissione Lavori Pubblici del Senato ha programmato l'audizione con Ennio Cascetta, Presidente di Anas. Come componente di quella Commissione coglierò l'occasione per avere risposte esaustive e concludenti. Ho già anticipato alla Presidenza che intendo, tra le altre richieste, affrontare quel tema. Vedremo - conclude quindi D'Arienzo - quali impegni si assumerà l'Anas davanti al Parlamento».

