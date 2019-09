L'auto finisce contro un muro: muore padre di due bambine nell'incidente a Ca' di David

«Appassionato di finanza e sport. Adoro anche viaggiare e cucinare». Con queste parole si descriveva sui social Matteo Dusi, l'uomo 47enne di Cerea che nella giornata di ieri, venerdì 13 settembre, poco dopo mezzogiorno ha perso la vita in un tremendo incidente stradale a Verona.

Una morte che lascia straziati amici e familiari. Matteo era padre di due bimbe, e proprio la famiglia aveva sempre avuto un posto speciale nella sua vita. Tantissimi i messaggi di cordoglio che, in queste ore così difficili e dolorose, si stanno diffondendo anche sui profili social della moglie Marika.

Lavorava per Banca Mediolanum ed amava giocare a golf Matteo, lo testimoniano le tante foto che lo ritraggono felice ed assorto sul green, così come anche l'arte e la vita: «Vivi sempre, ogni istante è per cercare un’altra via nell’anima», scriveva qualche tempo fa sempre sui social. La sua di vita si è purtroppo spenta ieri, quando la sua auto ha tirato dritto contro un muro di cemento in prossimità di una curva che, già in passato, era costata molto cara anche ad altri.

I rilievi della polizia municipale di Verona hanno evidenziato come la vettura sia andata dritta per dritta, senza apparenti esitazioni. Anche per questo non si può escludere che il 47enne di Cerea possa essere stato sorpreso alla guida da un eventuale improvviso malore. Ad ogni modo, spetterà ora al magistrato appurare e ufficializzare la dinamica dell'incidente ed eventualmente disporre l'autopsia.