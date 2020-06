Finti matrimoni per il permesso di soggiorno, un arresto e due denunce

Anche alcuni cittadini immigrati nel Veronese avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno attraverso un sistema di matrimoni combinati messo in piedi in provincia di Vicenza. Il meccanismo coinvolgeva principalmente delle donne rumene che fingevano di sposarsi con uomini nordafricani per fargli ottenere documenti utili per rimanere in Italia.

Il presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stato scoperto dalla polizia di Vicenza, su segnalazione del Comune e del locale ufficio immigrazione, ed ha portato all'arresto di un 70enne di origine marocchina e residente a Creazzo, il quale riusciva a guadagnarci anche 5mila euro. Mentre per due supposti complici del 70enne è scattata solo la denuncia.

Le indagini, come riporta VicenzaToday, hanno visto anche l'utilizzo di intercettazione telefoniche ed avrebbero portato alla luce almeno due finti matrimoni.