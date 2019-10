Si masturba al parco davanti ad un madre con il piccolo: fermato dalla polizia

Era il pomeriggio di venerdì, quando una donna con in braccio il figlio di 10 mesi, mentre era seduta su una panchina del centro sportivo Bottagisio, ha dovuto assistere agli atti osceni compiuti, alla luce del sole, da un giovane cittadino rumeno di 29 anni. L’uomo infatti si era fermato di fronte alla malcapitata abbassandosi di proposito i pantaloni e praticando atti di autoerotismo.

La vittima ha subito segnalato il fatto alla centrale operativa della Questura, consentendo così l’intervento tempestivo degli agenti.

I Poliziotti di Quartiere e 2 equipaggi di Volante si sono precipitati nel luogo indicato e sono riusciti a capire quale sarebbe stato il percorso scelto dall'individuo descritto: ostruendo il lato del ponte pedonale e chiudendo il percorso dalla parte del centro sportivo, i poliziotti hanno, in breve tempo, individuato l’uomo che, non essendosi accorto di essere braccato da entrambi i lati, ha iniziato a seguire e poi molestare un’altra donna di passaggio.

A questo punto gli operatori sono intervenuti e lo hanno arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

Il 29enne, regolarmente residente in Italia, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per lo svolgimento delle consuete procedure identificative. Nella mattinata odierna T.G. è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, in sede di rito direttissimo, lo ha condannato a un anno di reclusione e rimesso in libertà.