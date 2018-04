A Masi Agricola e Mail Boxes Etc il premio Camera di Commercio Italo-americana

Sono "Masi Agricola" e "Mail Boxes Etc", le vincitrici della settima edizione del Wine Excellence Award, promosso da American Chamber of Commerce in Italy in collaborazione con Verona Fiere, in occasione del 52° Vinitaly. Un riconoscimento che la Camera di Commercio Italo Americana promuove per favorire le relazioni economiche, culturali e politiche tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, destinato alle cantine e alle personalità che più hanno contribuito allo sviluppo del comparto vitivinicolo nazionale verso gli Stati Uniti.

A ritirare i premi, Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola e, per la Mail Boxes Etc, multinazionale italiana specializzata in spedizioni di vino negli Stati Uniti, un rappresentante della società in sostituzione del titolare Paolo Fiorelli. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio nella sala Arazzi del Comune, con il Sindaco Federico Sboarina a fare gli onori di casa. Presente anche il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio, il consigliere delegato di AmCham Simone Crolla, il presidente di Veronafiere Maurizio Danese e il direttore generale Giovanni Mantovani.

«Nel cuore della città, in una delle sale più significative del Comune di Verona – ha sottolineato il sindaco Sboarina – vengono premiati oggi delle eccellenze produttive e commerciali che hanno contribuito a rafforzare la produzione vitivinicola veronese e la sua distribuzione nel mondo. Rivolgo in questa occasione, all’avvio della 52ª edizione di Vinitaly, un particolare ringraziamento a chi, per primo, su questo straordinario territorio, ha creduto nel prodotto vitivinicolo e, in particolare, si è impegnato per la realizzazione nella nostra città di quella che oggi è, in ambito nazionale ed internazionale, la prima esposizione del vino al mondo».