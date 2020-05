Orari accesso Ztl, prorogata ordinanza e da lunedì a Verona senza mascherina all'aperto

«Da lunedì anche a Verona si può stare all’aperto senza mascherina. Bisogna però sempre portarla con sé per metterla nei posti chiusi o all’esterno, quando non è possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza». A dichiararlo esplicitamente è il sindaco di Verona Federico Sboarina che, in linea con la nuova ordinanza emessa dalla Regione del Veneto, ha confermato il fatto che anche sul territorio comunale scaligero dall'1 giugno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina quando si esce di casa. L'obbligo resta comunque per i luoghi al chiuso o nelle situazioni, anche all'aria aperta, nelle quali «continuativamente» non sia possibile mantenere il distanziamento sociale. Il dispositivo di protezione, anche se non viene indossato appena usciti di casa, deve proprio per questo essere comunque sempre portato con sé.

«Quello delle mascherine è un messaggio positivo che, unito alla riapertura di tutte le attività che erano ancora in stand by, ci dice che il rischio del contagio è sempre minore - ha spiegato dunque il sindaco Sboarina - Una linea, quella del governatore Zaia, che sposo in pieno sulla base anche delle indicazioni fornite dalla comunità scientifica locale, la cui eccellenza non ha nulla da invidiare a nessun altro team. Ora ciò che serve a Verona è l'immagine di una città che si rialza, che è pronta a ripartire ed accogliere turisti e visitatori, senza timore ma con maturità e senso di responsabilità».

Fasce orarie Ztl più ampie: prorogata l'ordinanza

È prorogata fino a domenica 7 giugno l’ordinanza che amplia gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico. In aggiunta alle fasce orarie normalmente vigenti, si potrà transitare all’interno della Ztl, ogni giorno della settimana, anche dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 22. L'amministrazione prosegue quindi nella direzione intrapresa alcune settimane fa di agevolare il più possibile i locali del centro storico, maggiormente penalizzati dalla mancanza di turisti. Al momento, nonostante la completa riapertura delle attività di ristorazione, a farla da padrone è ancora il servizio di take away. L'apertura più ampia della Ztl nelle fasce orarie del pranzo e della cena è pensata anche a beneficio degli stessi clienti, che possono raggiungere più facilmente i locali scelti per il proprio servizio di asporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Nei giorni scorsi ho visitato alcuni locali del centro e dei quartieri e la modalità del cibo da asporto è ancora molto utilizzata. - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Un'opportunità che può agevolare bar e ristoranti del centro, fortemente penalizzati dalla totale assenza di turisti. Erano loro infatti a riempire i locali soprattutto all'ora di pranzo, quando i plateatici diventavano una babele di lingue diverse, segno inequivocabile della vocazione internazionale che la nostra città ha saputo conquistarsi soprattutto negli ultimi anni. Stiamo lavorando perché i turisti possano tornare presto, a cominciare da quelli di prossimità, con iniziative e progetti per rilanciare i settori della cultura, degli spettacoli e del turismo stesso, a cui sono legate innumerevoli filiere economiche. Nel frattempo, cerchiamo di andare incontro ai nostri esercenti, per sostenerli il più possibile nella ripresa delle loro attività che, in questa delicata fase, hanno saputo organizzare con grande capacità d'impresa».