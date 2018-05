Martedì al cinema con tre euro. L'iniziativa ritorna anche nelle sale veronesi

Dopo il successo del mese di marzo, a partire da martedì 8 maggio 2018, tornano nei cinema di Verona gli appuntamenti con l’11a edizione de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutto il mese di maggio, ogni martedì i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa delle sette provincie del Veneto, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

In cartellone al Cinema Teatro Alcione di Verona troviamo in questo primo martedì di rassegna “I Segreti di Wind River” (Thriller, USA, 2017, 111’) di Taylor Sheridan, vincitore della Miglior Regia all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Un cacciatore ritrova durante un’escursione tra le nevi il corpo senza vita della figlia di un suo caro amico. Mosso da un passato personale misterioso decide di unirsi alla giovane agente FBI Jane Banner in una pericolosa caccia all’assassino. Nell’apparente silenzio dei ghiacci si nasconde una sconvolgente verità. (ore 15.30, 17.45 e 20.30).

Il Multisala Rivoli punta invece sul cinema italiano proponendo, alle 17.00 e 21.30, “Loro 1” (Biografico, Italia, 2018, 101’) di Paolo Sorrentino. Il film è un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010. Attraverso una serie di personaggi, il film vuole tratteggiare un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale. L’opera ambisce altresì a raccontare alcuni italiani, nuovi e antichi al contempo. Anime di un purgatorio immaginario e moderno che stabiliscono, sulla base di spinte eterogenee quali ambizione, ammirazione, innamoramento, interesse, tornaconto personale, di provare a ruotare intorno a una sorta di paradiso in carne e ossa: un uomo di nome Silvio Berlusconi.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.