Proiezioni da Premio Oscar a Verona con "I martedì al cinema" a tre euro

Proseguono martedì 13 marzo nelle sale di Verona le proiezioni a tre euro de “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutti i martedì del mese di marzo e maggio i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice di Verona aderenti all’iniziativa, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

Premio per la migliore sceneggiatura alla 74° Mostra Internazionale del cinema di Venezia 2017 e Oscar 2018 per miglior attrice e miglior attore non protagonista. Con queste credenziali si presenta al Cinema Teatro Alcione di Verona (ore 15.30, 17.45 e 20.30) “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (Thriller, USA, Gran Bretagna, 2017, 115’) di Martin McDonagh. Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred Hayes decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte della sua città - ognuno dei quali grida un messaggio provocatorio e preciso - diretti a William Willoughby il venerato capo della polizia locale. Quando viene coinvolto anche il suo secondo ufficiale, Dixon, ragazzo immaturo e dal temperamento violento, la battaglia tra Mildred e le forze dell'ordine di Ebbing è dichiaratamente aperta.

Guarda al red carpet più famoso di Hollywood anche il Multisala Rivoli proponendo alle 21.30, “La forma dell'acqua - The Shape of Water” (Drammatico - USA, 2017, 119’) di Guillermo Del Toro, trionfatore alla Notte degli Oscar come miglior film, miglior regia, migliore scenografia e migliore colonna sonora. L’opera è una fiaba sovrannaturale, ambientata sullo sfondo dell'America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa, una donna intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda scoprono uno strano esperimento non classificato. Alle 17.00 sarà inoltre possibile assistere al film “Lady Bird” (Commedia, USA, 2017, 93’) di Greta Gerwig. Christine “Lady Bird” McPherson è selvaggia, profondamente supponente e determinata esattamente come sua madre, un’infermiera che lavora instancabilmente per mantenere a galla la sua famiglia dopo che il padre di Lady Bird perde il lavoro. Ambientato a Sacramento, California nel 2002, in un panorama economico americano che cambia rapidamente, il film è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l’ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.