In fuga a bordo di un mezzo della nettezza urbana sperona l'auto dei carabinieri

Erano circa le ore 23.30 di giovedì 11 ottobre, quando a Legnago è scoppiato il caos. Un cittadino di origini marocchine, infatti, risultato in seguito essere in stato di ubriachezza, ha ben pensato di impossessarsi di un mezzo della nettezza urbana e ha quindi iniziato a circolare zigzagando per le vie della cittadina. Durante il suo tragitto, l'uomo ha colpito e danneggiato numerose auto che erano regolarmente parcheggiate sulla pubblica via.

Non appena scattato l'allarme, una pattuglia del Nor dei carabinieri di Legnago ha iniziato ad inseguire il cittadino nordafricano che viaggiava a bordo del mezzo della nettezza urbana. La folle corsa dell'uomo, si è però conclusa solo quando sulla sua strada ha incrociato un'altra aliquota dei carabinieri, questa volta del Comando di Cerea, la cui auto è stata deliberatamente speronata dal cittadino nordafricano.

Per fortuna, i due militari non hanno patito gravi conseguenze, essendo che entrambi erano già smontati dall'auto di servizio al momento dell'impatto. Tutti e due hanno così riportato "solo" lievi ferite dopo il violento scontro frontale. Il cittadino marocchino è stato alla fine bloccato e arrestato dai carabinieri intervenuti nei pressi di San Pietro di Legnago.