Maltrattamenti in famiglia prolungati, marito violento condannato a 3 anni

È stato condannato a tre anni di reclusione l'uomo arrestato lo scorso 26 aprile nella sua abitazione di via Capodistria a Verona. Si tratta di un 44enne che tre mesi fa era tornato a casa ubriaco e aveva aggredito la ex moglie, la quale gli permetteva di vivere nella casa di famiglia con i loro due figli. Nell'occasione dell'arresto, si era scagliato anche contro i carabinieri e per questo è finito in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri, 24 aprile, si è concluso il processo con rito abbreviato e, come riportato da TgVerona, si è concluso con una condanna a 3 anni di reclusione. L'aggressione alla ex moglie dello scorso aprile non era stato infatti un episodio isolato. L'uomo da anni picchiava la ex compagna e a volte anche i figli, quando l'abuso di alcol gli faceva perdere il controllo.