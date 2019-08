Non si vede più in giro, pensionato morto in casa da almeno due settimane

Morto da almeno due settimane nel letto di casa sua, probabilmente per un malore improvviso. Un pensionato 70enne di Nogara, Mario Bonfante, è stato trovato così dai carabinieri e dai vigili del fuoco, allertati dagli altri abitanti del condominio in cui viveva l'uomo, in via Kennedy. I vicini di casa non riuscivano più a sopportare la puzza che proveniva dalla casa dell'anziano, ma non immaginavano che quell'odore fosse causato dalla decomponsizione del defunto.

Un dramma della solitudine, riportato sulle pagine de L'Arena. Mario Bonfante era un uomo riservato ed usciva di casa per bere qualcosa con gli amici al bar, oppure per comprare qualcosa al mercato. Da un po' di tempo, però, nessuno lo aveva più visto. Ed era da un po' che non lo sentivano anche i parenti, poi informati del decesso dai carabinieri.

I condomini che vivevano nello stesso palazzo con il pensionato pensavano che l'uomo fosse andato in vacanza e che il cattivo oddore provenisse dal cibo andato a male, forse perché il frigo si era rotto. Martedi scorso, 30 luglio, quell'odore era diventato insopportabile e, visto che nessuno rispondeva al campanello di casa, sono state chiamate le forze dell'ordine. Carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato la porta d'ingresso della casa di Mario Bonfante, lasciando uscire una puzza ancora più intensa, tanto che tutti i condomini sono dovuti uscire dal palazzo.

Il corpo di Mario Bonfante è stato poi trasportato nelle camere mortuarie dell'ex ospedale Stellini. Domani ci sarà il funerale.