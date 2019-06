Marijuana, soldi e bilancino in casa: 22enne arrestato dai carabinieri

La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato i carabinieri della stazione di San Massimo a mettere le manette ai polsi di un 22enne cittadino colombiano nel pomeriggio di lunedì.

Nella sua abitazione i militari hanno trovato 370 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, il materiale utile a confezionare la droga e 1750 euro in contanti, ritenuti dalle forze dell'ordine il frutto dell'attività di spaccio.

Una volta arrestato, il 22enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.