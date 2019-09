Coltivava marijuana in casa: «Mi è stata prescritta per fini terapeutici»

«Non ho coltivato cannabis per fini "criminali" ma piuttosto per fini terapeutici». Ha scritto alla nostra redazione il 57enne di Zevio che mercoledì scorso, 18 settembre, è stato svegliato dai carabinieri del suo paese. I militari avevano saputo che l'uomo coltivava marijuana e, dopo una perquisizione, hanno trovato in garage e sequestrato sei vasi in cui era stata piantata marijuana.

Da tre anni sono invalido all'80% per una neoplasia maligna e avanzata con asportazione totale della laringe (laringectomia totale) - ha spiegato l'uomo - Sono in possesso di ricetta per prescrizione di cannabis terapeutica del reparto di "terapia del dolore" (medicina antalgica). Ho un piano terapeutico che prevede, nel mio caso, assunzione di resina; resina che non è disponibile nel servizio sanitario. Inoltre la fornitura che mi viene rilasciata dall'ospedale non è sempre garantita e comunque insufficiente al mio fabbisogno.