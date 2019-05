Marijuana nascosta in un calzino, trovata sotto un cassonetto dalla Polizia

Un altro capitolo dell'operazione "Scuole Sicure" è stato scritto nel pomeriggio di lunedì, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Verona, affiancati da personale del Reparto Prevenzione Crimine e da due unità cinofile in forza alla Questura di Padova, hanno svolto un controllo delle aree maggiormente frequentate dagli adolescenti in città, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di droga tra i più giovani.

Così in via San Nazaro, l'abilità dei cani antidroga della Polizia di Stato ha permesso di sequestrare 83 grammi di marijuana: mentre camminavano ai margini della strada infatti, i quattrozampe hanno guidato gli agenti verso un cassonetto dei rifiuti, sotto il quale, all’interno di un calzino, era stata nascosta la sostanza.

Nel suo complesso, l'attività ha permesso anche di identificare 18 persone, una delle quali, di origini straniere, è stata accompagnata presso gli Uffici di Polizia per essere sottoposta ad accertamenti.

Grazie al posto di controllo predisposto nella serata del 27 maggio, gli agenti sono, inoltre, riusciti a controllare ben 136 autovetture, sottoposte a verifiche anche mediante il sistema “Mercurio”, la nuova piattaforma tecnologica utilizzata per la video sorveglianza in mobilità e per il servizio di lettura automatica delle targhe che, comparando lettere e numeri con quelli presenti negli archivi di polizia, consente agli operatori di intervenire all’istante nel caso di segnalazione di auto rubate.

L’attività di prevenzione e controllo, nell’ambito della quale sono state effettuate specifiche verifiche anche su locali pubblici e di intrattenimento, proseguirà in maniera costante durante tutto il periodo estivo.