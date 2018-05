Il sindaco di Cerea al presidio dei lavoratori di Unilever: "Solidarietà, serve l'aiuto di tutti"

Nella giornata di ieri, venerdì 4 maggio, a seguito della procedura di mobilità per 42 lavoratori Unilever (ex Knorr) nello stabilimento di Sanguinetto, deciso dalla multinazionale anglo-olandese, oltre 200 dipendenti della stessa ditta hanno scioperato presidiando l'ingresso della fabbrica. Un presidio che era iniziato verso le ore 6 del mattino, proseguito poi tutto il giorno fino a sera. Nel corso delle ore a dare il suo personale sostegno ai lavoratori, è giunto anche il sindaco del Comune di Cerea Marco Franzoni:

«Unilever nella comunicazione fatta, circa un mese fa, parla genericamente di maggiore flessibilità, di migliorare la competitività del sito e della capacità di rispondere alle sfide del mercato. - spiega il primo cittadino di Cerea Franzoni - Queste le generiche parole d'ordine. Nella realtà, nonostante le richieste dei sindacati, Unilever non ha ancora mostrato il proprio piano industriale e la preoccupazione è che si arrivi ad uno smantellamento vero e proprio della fabbrica».

«Quello che l'azienda chiama "sacrificio necessario e non più rinviabile" - prosegue quindi nella sua disamina il sindaco di Cerea Franzoni - è invece ammettere, ancora una volta, che il conto alla fine debba essere pagato sempre dagli stessi: i lavoratori. Ieri ho manifestato solidarietà e vicinanza ai lavoratori di questa storica azienda che al territorio molto ha dato, ma soprattutto, dal territorio molto ha ricevuto, in termini di professionalità e dedizione dei lavoratori».

Di qui dunque l'auspicio a "fare squadra" su tutto il territorio rivolto da parte di Franzoni alle istituzioni ed ai sindacati: «Unilever è una questione che non riguarda solo 42 persone e famiglie ma rappresenta un problema che investe e coinvolge tutti noi. Bene ha fatto il Sindaco di Sanguinetto - conclude quindi Franzoni - a convocare per lunedì tutti i Sindaci della zona, per aprire un confronto sulla questione: fare squadra, a livello Istituzionale, insieme ai sindacati, è nostro dovere. Chiedere prospettive e non chiusure deve essere il nostro impegno».

In merito all'annosa questione di Sanguinetto si è espresso anche il gruppo politico di Potere al Popolo che ha diramato una nota nella quale si ribadiscono concetti molto simili a quelli già espressi dal sindaco di Cerea, pur proveniente quest'ultimo da un'area politica decisamente molto distante: