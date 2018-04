Il miglior modello europeo è di Peschiera del Garda. Si chiama Marco D'Elia

Si chiama Marco D'Elia, ha 21 anni, è di Peschiera Del Garda e a marzo ha rappresentato l'Italia nella finale di Mister Model International, il concorso che elegge i migliori modelli a livello mondiale.

La competizione si è svolta a Miami ed è durata due settimane. 28 i modelli in gara che si sono sfidati in diverse prove. Il giovane veronese è riuscito ad entrare tra i migliori cinque e in finale è stato superato solo dal modello cileno Josè Manuel Alcalde. Marco D'Elia è però riuscito a vincere la fascia di Miglior Modello Europeo.