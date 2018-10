Folgorato sul lavoro, 26enne vicentino deceduto all'ospedale di Borgo Trento

È deceduto nell'ospedale di Borgo Trento a Verona, Marco Camposilvan, il 26enne vicentino folgorato da una scarica elettrica sul lavoro a Marano Vicentino.

Il giovane, mercoledì 17 ottobre, intorno alle 16, operava con una gru su di un traliccio dell'alta tensione. Come riporta VicenzaToday, il cestello del mezzo è entrato in contatto con i fili conducento l'elettricità fino al ragazzo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del Suem 118 e ai vigili del fuoco, i quali si sono occupati del recupero del corpo. Marco Camposilvan è stato poi trasportato al reparto grandi ustionati di Verona, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Il 26enne era di Valli del Pasubio, dove la notizia della sua morte ha portato tristezza e dolore a famigliari e conoscenti.