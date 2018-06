Al lavoro, la mano gli resta sotto la pressa: uomo portato in ospedale

Un uomo è stata portata in ospedale dopo un incidente sul lavoro avvenuto a Bussolengo.

Stando alle prime informazioni, l'operaio stava svolgendo dei lavori di manutenzione in una fabbrica di scarpe situata nella zona di via Bruno Rizzi, quando la mano destra è rimasta sotto una pressa. Il ferito è stato quindi soccorso dall'ambulanza del 118 e dai vigili del fuoco, per essere poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Peschiera. Sul posto anche i carabinieri.