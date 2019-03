Sciopero a difesa del pianeta: anche a Verona migliaia scendono in piazza per l'ambiente

«Fridays for future», venerdì per il futuro, a cominciare da oggi 15 marzo 2019, anche a Verona giovani, studenti e non solo, si sono riuniti per manifestare la loro preoccupazione circa il surriscaldamento globale che affligge il pianeta. Lo sciopero internazionale a difesa della Terra e per sensibilizzare i potenti circa le tematiche ambientali, è la lunga eco della protesta inaugurata dalla 16enne svedese Greta Thunberg, attivista nata a Stoccolma che dal 20 agosto 2018 ha deciso di non andare a scuola ogni venerdì per protestare contro l'indifferenza generale in materia di mutamenti climatici.

«Siamo in migliaia a Verona - fanno sapere gli esponenti di Potere al Popolo Verona - per lo "Sciopero Mondiale Per Il Clima" organizzato da Fridays For Future Verona - Italy. Non si può più ignorare il tema della giustizia ambientale, è necessario cambiare modello di sviluppo, fermare l'economia predatoria, pensare al nostro futuro. Oggi migliaia di giovani studenti e studentesse hanno incrociato le braccia: non potete più ignorarci».

Il consigliere di Verona Civica Tommaso Ferrari alla marcia Fridays for future a Verona

Presenti in piazza anche autorevoli esponenti della politica locale, da Elisa La Paglia del Partito Democratico che su Facebook scrive «fridays for future, i giovani ci sono. Tantissimi!», passando per il consigliere comunale di Verona Civica Tommaso Ferrari: «Tantissmi ragazzi e ragazze chiedono un futuro. - spiega il consigliere - La politica deve agire, non c'è più tempo, per assicurare a noi, ma soprattutto a loro, una città e un pianeta vivibile».

Alle ore 12, durante la manifestazione, la parola passerà agli "esperti". Interverranno infatti Giovanni Beghini di ISDE Medici per l'ambiente, Luciano Butti professore di Diritto dell'Ambiente all'Università di Padova e Marco Passigato, mobility manager dell'Università di Verona.