Manifestazione di protesta a Verona contro «devastanti progetti di cementificazione»

«Sabato 5 ottobre alle ore 15 partiremo dal teatro parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in via Prati, 10 a Verona, con una manifestazione che si svolgerà lungo le vie del quartiere, per reclamare i diritti di noi cittadini ad una migliore qualità di vita». Ad annunciarlo è il Comitato Asma, un gruppo di cittadini che annuncia di voler «contrastare devastanti progetti di cementificazione (Area Ex BAM) e di trasporto pubblico (Filobus)».

Il Comitato Asma (Associazione Salute Maria Ausiliatrice) si descrive come «un Comitato di quartiere nato un paio di anni fa per tutelare la salute e la qualità della vita del nostro quartiere (Ponte Crencano), nella bellissima Verona». I suoi rappresentanti inoltre spiegano che «in questi anni, per scongiurare la cementificazione e per la tutela del verde e della nostra salute, abbiamo organizzato numerose iniziative: eventi, manifestazioni, assemblee, incontri con le istituzioni».

Nel corso del nuovo appuntamento previsto per domani a Verona, fanno sapere in una nota i membri del Comitato Asma, «sensibilizzeremo i partecipanti alla raccolta fondi che abbiamo impostato per avviare la pratica di ricorso al TAR contro l'autorizzazione, rilasciata dal Comune di Verona, alla costruzione di quattro torri da 9-10 piani (per un totale di 150 appartamenti) e di un centro commerciale da 2.500 metri quadri sull'area Ex BAM in via Mameli».