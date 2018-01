Omicidio di Khadija Bencheikh, si vuole chiudere il cerchio sui due fermati

È prevista per oggi, 8 gennaio, la convalida dei due fermi a carico del 51enne Agim Ajdinaj e di suo nipote, il 27enne Lisand Ruzhdija; il primo accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Khadija Bencheikh e il secondo di aver collaborato all'occultamento del corpo della donna 46enne, abbandonato a Gardoni di Valeggio sul Mincio e ritrovato il 30 dicembre scorso. Dopo la convalida era previsto anche l'incontro tra i carabinieri e la stampa in cui sarebbero stati forniti maggiori dettagli sulle indagini che pare abbiano individuato i due colpevoli dell'ultimo omicidio avvenuto nel 2017 in provincia di Verona. L'appuntamento con i giornalisti è stato però rinviato a domani, 9 gennaio.

Le indagini però ancora non sono concluse, come descritto da Alessandra Vaccari su L'Arena. Sono stati messi sotto sequestro la casa e il garage di Agim Ajdinaj in piazzale Olimpia. Attraverso un composto chimico, il luminol, si cerca il luogo in cui è stata uccisa e fatta a pezzi la donna. Grazie al luminol, infatti, è possibile trovare tracce di sangue anche dove è stato lavato via. Ma ancora sono tanti gli interrogativi attorno a questo delitto, non solo il luogo in cui si è compiuto l'omicidio e lo smembramento del cadavere. Il movente del 51enne che conviveva con la vittima potrebbe essere stata la gelosia o la paura di essere abbandanato, ma ancora non è chiaro perché il nipote abbia deciso di collaborare.

Intanto ieri, 7 gennaio, si è svolta in piazza Bra una manifestazione per ricordare Khadija Bencheikh e con lei tutte le vittime di femminicidio. La promotrice del sit-in è stata Samira Chabib e la partecipazione è stata tanta, non solo da parte di uomini e donne veronesi.