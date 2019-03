Maniaco la sorprende alle spalle e la palpeggia: la 39enne lo mette in fuga

Una commerciante di 39 anni residente in provincia di Verona, sabato scorso è stata protagonista di una brutta disavventura nella Marca.

Come riferiscono i colleghi TrevisoToday, intorno alle 11.30 la donna si trovava vicino alla stazione ferroviaria di Paese per un appuntamento, quando è stata improvvisamente presa alle spalle da un uomo che le ha alzato la gonna per palpeggiarla nelle parti intime. Con grande coraggio, la 39enne ha respinto il molestatore (un uomo di colore di circa 30 anni), che è stato costretto a scappare in bici, e ha lanciato l'allarme ai carabinieri della stazione locale.

Raccolta la testimonianza della vittima, i militari hanno tracciato un identikit sommario dello straniero e hanno dato vita agli accertamenti (visionando anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona) per restringere il campo sul possibile autore dell'episodio.