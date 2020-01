Non rispetta gli obblighi dell'affidamento in prova e finisce in carcere

Ieri, 22 gennaio, i carabinieri di Badia Calavena hanno rintracciato ed arrestato una 42enne di origine vicentina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Verona. Alla donna è stata sospesa la misura cautelare dell'affidamento in prova, misura a cui era stata sottoposta in seguito ad una condanna per maltrattamenti in famiglia.

La donna sarebbe afflitta da problemi di alcolismo e per non far venir meno l'affidamento in prova doveva rispettare alcuni obblighi imposti dall'ufficio di sorveglianza. Obblighi che la 42enne non ha rispettato, come accertato dai militari. In particolare, la donna sarebbe stata vista all'interno di locali pubblici in evidente stato di ubriachezza e, talvolta, si sarebbe anche comportata in modo aggressivo. Questi comportamenti sono stati segnalati dai carabinieri al magistrato di sorveglianza che ha deciso per la sospensione provvisoria della pena alternativa e per l’accompagnamento in carcere.