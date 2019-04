Maltrattamenti in famiglia e minacce agli insegnanti dei figli: allontanato

Emessa lo scorso 15 aprile dal Gip del tribunale di Verona, mercoledì mattina è stata la Polizia di Stato ad eseguire la misura del divieto di avvicinamento disposta nei confronti di B.K., 49enne originario del Marocco ma residente a Verona. Il provvedimento è stato preso in seguito ad un'indagine, al termine della quale l'uomo è risultato gravemente indiziato del reato di maltrattamenti commesso nei confronti della moglie, con la quale era sposato da ormai 10 anni.

Secondo le dichiarazioni rese dalla parte lesa alle forze dell'ordine, durante tutta la loro relazione B.K. avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo che era sfociato, negli ultimi anni, in veri e propri maltrattamenti, accompagnati addirittura da minacce di morte.

La gravità delle intimidazioni, l’attività investigativa compiuta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Verona finalizzata a riscontrare le dichiarazioni rese dalla vittima in sede di denuncia, e il pericolo di reiterazione dei comportamenti criminosi da parte dell’imputato, hanno indotto il giudice per le Indagini Preliminari ad emettere nei confronti dell’uomo la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e dai figli minori, corredato dalla prescrizione di mantenersi, rispetto agli stessi, ad una distanza non inferiore a 200 metri, oltre al divieto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo.

Di recente infine, il cittadino marocchino è stato denunciato anche dal personale dell’istituto scolastico frequentato dai figli, dopo che aveva minacciato le insegnati con il fine di prelevare i ragazzi all’insaputa della madre.