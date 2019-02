Indagato per maltrattamenti in famiglia, cerca di incontrare la moglie: arrestato

Un operaio 50enne di origini albanesi con precedenti di polizia, nel pomeriggio di giovedì è stato rintracciato ed arrestato a San Martino Buon Albego dai carabinieri della stazione di Cadidavid.

L’uomo era già stato allontanato dal nucleo famigliare poiché indagato per maltrattamenti in famiglia, ma dalle indagini condotte dai militari è emerso che aveva più volte violato le prescrizioni tentando di incontrare la moglie. Per questo motivo, il Tribunale di Verona ha disposto che venisse sottoposto alla custodia cautelare in carcere.