Affidato ai servizi sociali, maltratta la moglie: arrestato e portato in carcere

Ieri, 29 maggio, i carabinieri hanno arrestato un cittadino di origini marocchine e residente a Sanguinetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo era stato sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale, ma negli ultimi tempi avrebbe maltrattato la moglie e, in un'occasione, sarebbe stato anche trovato in possesso di un'arma da taglio. I militari hanno così chiesto un aggravamento della misura che è stata accolta dall'ufficio di sorveglianza di Verona. Il cittadino marocchino è stato quindi arrestato e portato nel carcere veronese di Montorio.