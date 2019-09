Piove in città e Veronetta finisce sott'acqua: interventi dei pompieri anche in provincia

È bastata la pioggia caduta nella notte di giovedì 5 e proseguita nella mattinata di venerdì 6 settembre, perché in Veronetta tornassero a verificarsi i consueti allagamenti di alcune strade. In particolare diverse problematiche si sono riscontrate in via Santa Chiara, ma anche nella zona dove è presente il cantiere di Acque Veronesi in via Ponte Pignolo.

Un'auto bloccata in mezzo all'acqua

I vigili del fuoco di Verona riferiscono inoltre di essere intervenuti in via Santa Maria in Organo per trarre in salvo due persone che erano rimaste bloccate con la loro automobile proprio a causa dell'allagamento della via. Il veicolo, grazie all'intervento dei pompieri, è stato così spostato in una zona dove l'acqua non era presente. Per tutta la mattinata è sconsigliato agli automobilisti il transito nella zona di piazza Isolo e vie limitrofe.

Disagi anche in provincia

Diversi disagi sono stati segnalati anche nella provincia veronese, in particolare in alcuni Comuni della Bassa, quali Terrazzo, Minerbe, Salizzole, ma anche a Boschi Sant'Anna. Qui sono state diverse le segnalazioni arrivate al centralino dei vigili del fuoco circa case e cantine allagate, a causa probabilmente del mancato fluire dell'acqua attraverso le condotte fognarie e il conseguente allagamento delle strade.

Secondo quanto riferito dalla centrale dei vigili del fuoco, sarebbero già state attivate le amministrazioni locali, in attesa di interventi mirati, ad esempio attraverso l'impiego di sacchi di sabbia, da compiere non appena la pioggia darà un po' di tregua. Da segnalare, inoltre, nella zona di Negrar un ulteriore intervento dei vigili del fuoco, questa volta a causa di un incendio che avrebbe coinvolti alcuni cavi elettrici colpiti da un fulmine.