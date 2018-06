Maltempo e grandine nel Veronese: danni alle colture dell'Est e della Bassa

Il maltempo che nel pomeriggio di mercoledì ha attraversato il Veronese ha lasciato il segno: auto, coperture di case e capannoni, ma soprattutto colture, ne hanno fatto le spese.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire principalmente nella zona della Bassa, dove sono stati registrati alcuni disagi e problemi anche per quel che riguarda alcuni edifici. Particolarmente danneggiate dal temporale le coltivazioni di Terrazzo, ​Castagnaro, VillaBartolomea, Vigo di Legnago e Boschi Sant'Anna, come segnala Codive, dove la grandine ha colpito con maggiore violenza.

Anche l'est veronese non è stato risparmiato dalle precipitazioni, in particolar modo a San Mauro di Saline e a Tregnago, dove la vite è molto diffusa, ma fortunatamente qui i danni sembrano essere stati più contenuti, ma la conta precisa è ancora in corso.