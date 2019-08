Maltempo e vento forte: feriti due campeggiatori, alberi bloccano strade

Pioggia, fulmini e tuoni hanno spaventato anche i cittadini veronesi nel pomeriggio di oggi, 2 agosto. Le previsioni di Arpav si sono rivelate giuste, quando il vento ha spostato le nuvole su molti comuni scaligeri, portando precipitazioni prima di carattere locale e poi sempre più diffuse e frequenti. Ma ciò che ha creato maggiore allarme è stata l'intensità dei temporali, con raffiche di vento che hanno abbattutto rami e alberi, forti rovesci e lampi.

Diversi i danni, creati soprattutto dal vento e purtroppo si registrano anche dei feriti soccorsi dagli operatori del 118. Poco dopo le 16, a Lazise, un ramo è caduto nel camping Belvedere e due campeggiatori hanno riportato delle lesioni. L'ambulanza li ha accompagnati in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda.

Più preoccupante la situazione nella Bassa Veronese, sempre per la caduta di rami o alberi sulle strade. La circolazione sulla Transpolesana in direzione Sud è rimasta bloccata, intorno alle 17, all'altezza di Roverchiara per un albero finito di traverso sulla sede stradale. E tra i veicoli bloccati da questo albero c'era anche un'ambulanza con un ferito a bordo. Ambulanza del 118 bloccata per lo stesso motivo anche a Cologna Veneta, in località Ronchi.

Il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha emesso in giornata un nuovo bollettino, con cui ha decretato lo stato di preallarme, proprio a cause delle precipitazioni cadute, anche nella zone dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

E le previsioni del tempo di Arpav, per fortuna, per domani indicano un miglioramento con precipitazioni in prevalenza assenti.