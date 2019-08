Danni e paura sul lago per il maltempo

È stata una serata di paura, quella dimartedì 6 agosto, in alcune zone del lago di Garda a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla costa veronese. L'episodio più eclatante si è verificato lungo la strada Gardesana tra Lazise e Bardolino, dove un grosso albero è piombato in mezzo alla strada colpendo un'auto in transito.

Fortunatamente le persone a bordo non hanno riportato lesioni, mentre il veicolo è stato pesantemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino ed anche i carabinieri della località lacustre, operando per ripristinare la regolare viabilità e rimuovere la pianta caduta dalla carreggiata.

Altro pericolo corso sempre in serata e sempre sul Garda nei pressi del lungolago di Cisano, dove un alto cipresso è stato sradicato dalla furia del vento finendo col cadere contro Villa Zaninelli.

Il maltempo non ha mancato di colpire anche altre zone della provincia veronese, quali ad esempio Bussolengo dove i bidoni per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti sono letteralmente volati via. Segnalate anche grandinate avvenute nel Comune di Isola Rizza e a Vallese di Oppeano.

Grandine a Isola Rizza - ph Facebook