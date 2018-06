Il maltempo colpisce la provincia di Verona: piante tagliate e allagamenti

Dall'est veronese fino alla zona del lago di Garda, senza risparmiare la Bassa.

Nel primo pomeriggio di lunedì il maltempo si è abbattuto sull'area veronese, così come annunciava l'allerta meteo diramata nelle scorse ore dalla Regione Veneto. I vigili del fuoco, insieme in alcuni casi alle polizie locali, sono dunque dovuti intervenire sopratutto per tagli pianta o per liberare la carreggiata dai vegetali che hanno ceduto al forte vento.

Strade messe a dura prova anche dalla grande quantità di acqua precipitata, che non ha creato però vere e proprie emergenze nonostante qualche cantina e garage risulti essere stata allagata, mentre il bilancio dei feriti fortunatamente non si è mai mosso dallo "0".