Maltempo, strade allagate e chiuse per smottamenti tra l'Est e la Bassa Veronese

Diversi disagi sono stati segnalati dopo il forte maltempo che anche nel tardo pomerggio di mercoledì ha colpito alcune zone della provincia veronese, in particolare nella zona est e nella Bassa.

La grandine caduta sulla Transpolesana, che ha complicato non poco gli spostamenti di diversi guidatori, si è rivelata anche più fitta ed intensa nel comune di Oppeano, diventato ad una prima occhiata una sorta di paesaggio invernale. Nella stessa zona sono state segnalte anche un paio di strade allagate, anche a causa del ghiaccio che tappava i tombini, ma una volta liberati la situazione si sarebbe risolta velocemente.

Grandine che si è fatta vedere anche nella zone di Zevio e Palù, dove saranno da quantificare gli eventuali danni alle coltivazioni, così come nella Bassa. Anche in queste zone gli impianti di drenaggio sono stati messi a dura prova e in alcuni casi non sono riusciti a smaltire l'acqua caduta, provocando l'allagamento di alcune strade.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Lavagno le intense precipitazioni hanno visto il livello dell'acqua salire in alcune strade e anche in alcune cantine, costringendo così alcuni cittadini a rimboccarsi le maniche. Anche i tunnel che conducono ai garage di alcuni condomini hanno visto questo stesso problema, mentre il Comune ha dovuto chiudere via San Giacomo di Sopra fino a data da destinarsi: il fortunale di mercoledì infatti ha provocato uno smottamento del campo adiacente sulla strada, fotunatamente senza coinvolgere alcun veicolo. Sulla pagina Facebook istituzionale, alcuni cittadini si lamentano di questa nuova chiusura, attribuendo queste piccole frane che a volte si verificano, al taglio degli alberi lì presenti in precedenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Garage allagati a Lavagno