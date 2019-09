Maltempo, decine di garage allagati dalla pioggia a Monteforte d'Alpone

La rimozione di grosso ramo caduto in via Ruffoni a Verona e il prosciugamento di qualche garage allagato a Monteforte d'Alpone. Sono stati questi gli interventi dei vigili del fuoco veronesi nel tardo pomeriggio e della serata di ieri, 18 settembre, per il maltempo che ha colpito anche la provincia scaligera.

Gli interventi più urgenti dei pompieri sono terminati ieri e questa mattina sono all'opera solo volontari e addetti del Comune di Monteforte d'Alpone per rimuovere il fango e i rifiuti accumulati dopo l'abbondante pioggia caduta soprattutto nell'Est Veronese. Uomini della protezione civile e operai comunali hanno collaborato anche ieri sera con vigili del fuoco, carabinieri e agenti della polizia locale per liberare le decine di garage in cui il livello dell'acqua arrivava a mezza gamba.

Fortunatamente, il maltempo di ieri non ha provocato vittime, ma soltanto danni materiali.