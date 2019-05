Altro week-end di maltempo: pioggia, grandine e vento forte nel Veronese

Lunedì scorso, 6 maggio, l'Arpav aveva tracciato una previsione meteorologica che in buona parte si è avverata. L'agenzia regionale per l'ambiente aveva descritto la prima parte di questa settimana come un periodo di tregua tra il maltempo che si è abbattuto anche nel Veronese lo scorso week-end e le nuove precipitazioni che si sono concentrate soprattutto nella notte tra ieri e oggi, 11 e 12 maggio.

L'Arpav aveva anche precisato che il maltempo di questo fine settimana sarebbe stato meno intenso di quello della settimana scorsa. Ed effettivamente così è stato, anche se i vigili del fuoco sono stati comunque impegnati e solo questa mattina la situazione è tornata ad essere sotto controllo, a parte qualche albero o ramo da rimuovere in strade poco trafficate.

In questo fine settimana, dunque, sembra che più del Veneto ad essere colpita è stata la Lombardia, dove addirittura si registrano anche due decessi, come riportato su BresciaToday.

In provincia di Verona, il maltempo si è abbattuto con più forza soprattutto nella zona sud. Il territorio comunale più colpito è quello di Isola della Scala, dove i pompieri hanno lavorato senza sosta per liberare le strade da rami e alberi abbattuti. Il vento forte ha scoperchiato qualche capannone e si registrano anche diversi allagamenti.

Tanta pioggia nel Veronese, ma anche grandine nella fascia meridionale della provincia scaligera, come mostra anche il video inviatoci da un nostro lettore di Minerbe.