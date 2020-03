Malore all'ufficio postale di San Bonifacio: chiusura al pubblico e sanificazione del locale

«Cari concittadine e concittadini, qualche minuto fa, a causa di un malore di un cliente presso l'ufficio postale di via Camporosolo, è scattato il protocollo di sicurezza e prevenzione che comporta la chiusura immediata degli sportelli al pubblico». A riferirlo in una nota divulgata in queste ore è stato direttamente il sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli.

Lo stesso primo cittadino ha poi aggiunto: «Non appena sarà sanificato il locale e sarà garantita la sicurezza degli operatori, avremo indicazioni sulla data di riapertura. Vi invito a non recarvi in maniera massiccia agli altri sportelli del nostro territorio, se non per attività indifferibili ed urgenti».

