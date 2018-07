Colto da un malore mentre va in bici, viene portato d'urgenza a borgo Trento

Colto da un malore mentre andava in bici, un 60enne è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso nella mattinata di sabato.

Erano circa le 11.30 e l'uomo stava procedendo sulla ciclabile di Scardevara, vicino alla chiesa, quanto è stato colto da un grave malessere. In suo aiuto allora sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero del 118, che hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo d'urgenza al Polo Confortini.