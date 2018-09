Malore alla guida, muore un uomo in corso Porta Nuova a Verona

Un malore fatale mentre si trovava alla guida della sua auto aziendale, sarebbe questa la causa del decesso di un uomo sessantenne che in corso Porta Nuova a Verona è morto verso le ore 18 di oggi, sabato 22 settembre. L'uomo, dopo aver aperto la portiera del mezzo, si è accasciato al suolo, colto con ogni probabilità da un infarto che lo ha stroncato sul posto.

Inutili, purtroppo, si sono infatti rivelati i tentativi da parte degli operatori del 118 giunti in corso Porta Nuova con un'ambulanza e un'automedica. È scattato inoltre l'intervento anche da parte della polizia per verificare l'accaduto, mentre il traffico già molto intenso in quel momento in vista del concerto di Laura Pausini in Arena, è stato regolato dagli agenti della municipale.