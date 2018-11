Tangenziale Est, ripresa da un arresto cardiaco in auto e portata in ospedale

Un donna di 28 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona, questa mattina, 16 novembre, intorno alle 8.30. La giovane ha avuto un malore in auto sulla Tangenziale Est, tra Vago di Lavagno e San Martino Buon Albergo. I sanitari del 118 l'hanno soccorsa, arrivando sul posto con un'automedica e con un'ambulanza. La donna è stata ripresa dall'arresto cardiaco prima del trasporto in ospedale.