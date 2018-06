Cronaca Malcesine / Via Val di Sogno

Malcesine, ciclista trovato a terra nella notte. Portato all'ospedale di Borgo Trento

L'uomo è stato rinvenuto in via Val di Sogno, di fronte all'Hotel Spiaggia, stanotte alle 3.30. È stato trasportato all'ospedale in codice tre, quindi in condizioni stabili e non gravi