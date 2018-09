Malcesine, cucina a fuoco nella notte. Incendio spento dai pompieri

Lavoro di notte per i vigili del fuoco. Poco dopo le 2 di oggi, 30 settembre, i pompieri veronesi, insieme ad alcuni colleghi trentini, sono dovuti intervenire per spegnere un incendio scoppiato in un'abitazione di Malcesine, in via Panoramica. Il rogo si è sviluppato in cucina, stanza che è andata parzialmente in fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino e una squadra dal Trentino perché territorialmente più vicina al luogo in cui era capitato l'incendio. In più da Verona è partita un'autobotte.