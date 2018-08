Malcesine, sparisce nel lago di notte. Donna trovata e portata in ospedale

È stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda la donna tedesca che ieri notte, 14 agosto, è rimasta a lungo nelle acque della lago di Garda.

I fatti si sono svolti a Cassone di Malcesine, vicino al campeggio Panorama. Dopo una lite, la donna si era diretta verso la spiaggia e ha nuotato nel lago. Non vedendola più rientrare, intorno alle 23, è stato dato l'allarme. Il timore era che la donna fosse annegata. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le ricerche sono durate circa 10 minuti. La donna è stata ritrovata aggrappata ad un motoscafo in sosta. Riportata sulla terra ferma, un'ambulanza del 118 l'ha poi portata in ospedale.