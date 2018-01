Malcesine, riapre l'ospedale: "Si cerchi di renderlo il più competitivo possibile"

Ho appreso, non da comunicazioni ufficiali visto che nessun Consigliere regionale fino ad oggi è stato invitato, che venerdì 12 gennaio sarà inaugurata a Malcesine la parte di struttura che è stata oggetto del recente intervento di manutenzione e messa a norma. Me ne rallegro per il bene dell’alto Garda e perché, una volta tanto, seppur dopo ben 4 anni, almeno questa promessa per la quale tanto ci si era battuti negli scorsi anni è stata mantenuta.

Ad annunciarlo è il Consigliere regionale del gruppo Centro Destra Veneto, Andrea Bassi, che solo poche ore prima aveva chiesto alla Regione di "passare ai fatti" dopo le promesse del passato.

“Ora che la struttura è finalmente rinnovata e operativa - prosegue - chiedo però che non venga abbassata la guardia e si cerchi di renderla il più competitiva possibile: non basta mettere il contenitore, saranno poi i servizi offerti al suo interno a fare la differenza. Questo presidio riabilitativo da 80 posti letto - 50 regionali e 30 extra-regionali - deve essere considerato importante e strategico. Importante perché comunque offre un minimo servizio sanitario generico in caso di necessità e perché rappresenta storicamente un punto di riferimento nazionale per la cura degli esiti tardivi della poliomielite. Strategico perché, con le attività di riabilitazione Ortopedica e Cardiologica previste, può benissimo intercettare quei pazienti che oggi si rivolgono alle strutture trentine alzando la quota di mobilità passiva extra-regionale e quindi una perdita per il bilancio Veneto.

Vigileremo con fiducia affinché tutto vada in questo senso - promette il Consigliere - senza che poi, come purtroppo è successo in altre situazioni, Caprino e Bussolengo ad esempio, vengano cambiate le carte in tavola nel giro di pochi mesi e magari i servizi trasferiti in altre sedi con la solita scusa delle esigenze di bilancio. Anche perché, giova ricordarlo, questa 'mission' era stata attribuita anni fa a Malcesine in cambio della dismissione dei posti letto per acuti di ortopedia. Auspichiamo poi che ci sia, nel più breve tempo possibile, anche un potenziamento dei poliambulatori e del personale medico, infermieristico e sanitario, fondamentale per garantire un reale e dignitoso rilancio a questa struttura.

Sono inoltre felice - precisa Bassi - per l'approvazione in Consiglio Regionale dell'ordine del giorno, presentato dalla collega Cristina Guarda, e mi rallegro per il suo interessamento e per la sua azione, anche se ritengo ancor più importante lavorare tutti assieme da qui in avanti per controllare l'andamento e l'evoluzione del centro.

Ben venga quindi l'inaugurazione a Malcesine di venerdì mattina - conclude Bassi - ma sia un punto di partenza e non di arrivo e, soprattutto, sia l'occasione per l'assessore Coletto e per il direttore generale Girardi di dire a chiare lettere ai sindaci, alla popolazione dell'alto lago e anche agli operatori turistici che accolgono circa 12-13 milioni di turisti l'anno, che la scelta di investire su questo presidio sanitario è strategica e definitiva.