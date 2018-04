Malcesine, atterra male con il parapendio e viene trasportato in ospedale

Elicottero del 118 di Verona in volo nel pomeriggio di oggi, 22 aprile, per raggiungere e trasportare all'ospedale di Borgo Trento un amante del parapendito, rimasto infortunato durante la fase di atterraggio a Malcesine, vicino alla Gardesana. La persona soccorsa dal personale medico è giunta al nosocomio veronese in codice giallo.