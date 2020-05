Solo 4 nuovi casi di Covid nel Veronese in 24 ore, ma anche altri 5 morti

Sono ancora tanti, soprattutto nel Veronese, ma continuano a diminuire ora dopo ora i malati ed i ricoverati per Covid-19 in Veneto. Il resoconto, aggiornato alle 17 di oggi, 11 maggio, mostra leggere variazioni rispetto al bollettino di questa mattina. Variazioni che sono tutte positive, tranne quella dei decessi per coronavirus, che purtroppo ancora si contano.

I CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS. Nelle ultime nove ore, dieci nuovi tamponi positivi si sono aggiunti a quelli finora rilevati in Veneto. Il loro numero complessivo è salito a 18.751, ma tra questi sono sempre di meno i cittadini veneti attualmente positivi al virus (5.377), mentre i negativizzati (11.693) crescono fortunatamente ad un ritmo imparagonabilmente superiore rispetto ai deceduti (1.681).

In provincia di Verona si sono registrati due nuovi casi positivi di coronavirus (quattro in 24 ore). I tamponi positivi nel veronese sono saliti a 4.948, ma solo 2.006 veronesi (-24 in nove ore) sono ancora positivi. I negativizzati sono saliti a 2.466 e i morti per Covid-19 sono diventati 476 (+1 nelle ultime nove ore, +5 se si prendono in considerazione le ultime 24 ore).

I RICOVERATI PER COVID-19. Sono 696 i ricoverati per coronavirus nelle aree non critiche degli ospedali veneti, 395 sono i pazienti positivi e 301 i negativizzati. Nelle terapie intensive si è scesi a 71 pazienti, 36 positivi e 35 negativizzati. Hanno, infine, superato quota tremila i dimessi dagli ospedali, arrivando a 3.022.

Nei nosocomi veronesi sono 131 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nei reparti non critici: 6 a Borgo Roma, 8 a Borgo Trento, 9 a Legnago, 7 a San Bonifacio, 53 a Villafranca, 16 a Marzana, 13 a Bussolengo, 11 a Negrar e 8 a Peschiera. Nelle terapie intensive, invece, i pazienti Covid positivi sono 12: a Borgo Trento sono 6, a Legnago 1, a Villafranca 2, a Negrar 2 e 1 a Peschiera.

