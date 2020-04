Malati Covid-19: 7 nuovi morti nel Veronese, calano ancora i ricoverati

In provincia di Verona, sono stati scoperti altri 41 cittadini positivi al coronavirus e diminuiscono i pazienti negli ospedali e nelle terapie intensive, devo però si contano 7 nuovi malati Covid-19 deceduti. Questa è l'estrema sintesi dell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto sull'emergenza sanitaria che ancora ci coinvolge. I dati contenuti nel report sono aggiornati alle 17 di oggi, 9 aprile, e vengono mostrate anche le differenze rispetto al report precedente, quello delle 8 di stamattina.

I casi positivi al coronavirus

In tutto il Veneto, è salito a 13.086 il numero dei test risultati positivi al virus. Si tratta però di un dato cumulativo e cioè di una somma di altri dati. Nel 13.086 sono conteggiati i 10.487 casi attualmente positivi, cioè i cittadini che si trovano in isolamento a casa o in ospedale perché infettati dal coronavirus. Me nel dato cumulativo sono conteggiati i 784 deceduti per Covid-19 e i 1.805 negativizzati.

Ma nei 13.086 casi positivi di tutto il Veneto sono conteggiati anche i casi positivi di tutte le province. In particolare, i numeri della provincia di Verona dicono che i cittadini attualmente positivi al coronavirus sono 2.675, i deceduti 227 e i negativizzati 188. In totale, i tamponi positivi veronesi sono stati 3.090, +41 rispetto a questa mattina.

Il coronavirus negli ospedali

Prosegue la tendenza discendente dei ricoverati per Covid-19 in Veneto: i pazienti nei reparti sono diventati 1.521 (-9 rispetto al mattino) e quelli nelle terapie intensive sono scesi a 258 (-16 rispetto al mattino). Dall'inizio dell'emergenza sono stati dimessi 1.496 pazienti, ma ne sono anche deceduti 704 (+24 dalle 8 alle 17 di oggi).

Negli ospedali veronesi ci sono 560 pazienti Covid-19, 484 di loro non sono in condizioni critiche, mentre gli altri 76 sono nelle terapie intensive. In condizioni non critiche ci sono 64 pazienti a Borgo Roma, 28 a Borgo Trento, 60 a Legnago, 24 a San Bonifacio, 108 a Villafranca, 62 a Marzana, 15 a Bussolengo, 80 a Negrar e 43 a Peschiera. Nelle terapie intensive, invece, ci sono 15 malati a Borgo Roma, 25 a Borgo Trento, 6 a Legnago, 6 a San Bonifacio, 12 a Villafranca, 7 a Negrar e 5 a Peschiera.

I pazienti entrati malati ed usciti sani dagli ospedali veronesi, da quando è scoppiata l'epidemia, sono diventati 378 (+6 rispetto a questa mattina). I deceduti, invece, sono saliti a 219 (+7 nelle ultime 24 ore).